“أوفيني” يوجه رسالة خاصة لجمهور النصر

محمود أحمد (صدى):

وجه البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي النصر رسالة شكر لجماهير الفريق علي دعمهم للاعبين في الفترة الأخيرة والتأهل لنهائي كأس ولي العهد بالفوز علي الهلال في نصف النهائي.

وقال أوفيني من خلال حسابه بموقع “تويتر” :”أريد أن أوجه شكر خاص لكافة جماهير النصر التي أرسلت لي رسائل خلال هذه الأيام، لقد دعمتوا الفريق بشكل مذهل ، وهذا ما رأيته منذ حضوري إلى هنا”.