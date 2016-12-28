بالفيديو.. المغامسي: « لا تخبر أحدًا كائنًا من كان بالذنب الذي وقعت فيه»

نايف السالم (صدى):

طالب إمام مسجد قباء في المدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، كل إنسان أن يتحلي بالعزيمة، وآلا يكون لأحد غيرة تأثيرا على نفسه، لمواجهة أعباء الحياة.

وقال المغامسي، في مقطع فيديو على قناته عبر موقع “يوتيوب” إن النفس اللوّامة أمر مستحب، لكن لا يجب أن يزيد الإنسان من تأنيب نفسه ولومها، لافتاً إلى أن كل له ذنوبه.

وقال: “لا يجب أن تخبر أحدًا كائنًا من كان صديقك، أو والدك، أو زوجتك بالذنب الذي وقعت فيه، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنه لن يؤثِّر في الأمر شيئًا”، داعيًا إلى الاستغفار، والتوبة إلى الله، والمداومة على الطاعة.

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