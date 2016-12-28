الأعداد الهائلة للعمالة الوافدة شبح يهدد العاصمة

عادل الحربي (صدى):

اعتبر الباحث الإجتماعي عبيد البرغش أن المشكلة الحقيقة للعمالة الوافدة تكمن في إعتماد الكثير منا على هذه العمالة بشكل كُلي ومكثف ، يزداد يوماً بعد يوم مع الوقت وهذا يؤثر على حياة الناس بسب ما تحملها معها من أخلاق وأفكار ومعتقدات وعادات وتقاليد ولهجات ، فيكون هناك تأثير حسي، أو معنوي ظاهر أو خفي.

و أوضح الرغش أن بعض العمالة الوافدة وخاصةً اللادينية واللامنهجية لها تأثير سلوكياً وإجتماعياً في نشر المسكرات والمخدرات والصور الخليعة في صفوف من يقيمون بينهم وينتج بسبب ذلك الشر والفساد والتحلل الأخلاقي والتفكك، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة لها أيضا تأثير من الجانب الاقتصادي ودليل ذلك النزيف الإقتصادي المهول الذي يحدث بالتحويلات المالية للعمالة من داخل المملكة إلى بلدانها هو بمثابة إستقلال للإقتصاد .

و عن الحل لمواجهة هذه المشكلة أكد البرغش بأنه يكمن في التحذير منهم وعدم التستر عليهم ونشر الوعي بعدم استقدام العمالة إلا للحاجة القصوى وخاصة الخدم منهم وكذلك زيادة كلفة إستقدامهم برفع رسوم تجديد الأوراق الرسمية الخاصة بالعمالة بصورة متوازنة مع أعدادهم وعمل إحصائيات من قبل أجهزة متخصصة في وزارات العمل لضبط سوق العمل وكشف إحتياجاته من العمالة .

و تشير آخر الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد العمالة الوافدة داخل مدينة الرياض يصل إلى حوالي 3,4 مليون نسمة ويشكلون 42% من سكان العاصمة وهذه الأرقام أصبحت بمثابة الشبح الذي يهدد الهوية الإقتصادية والأمنية والإجتماعية للمنطقة بالإضافة إلى الآثار السلبية والمشاكل المترتبة على هذه العمالة التي تتواجد بجنسيات متعددة وثقافات مختلفة.