اتجاه لرفع حظر سفر العامل البنجلاديشي المطالب بدفع 138 ألف ريال لظروفه الصحية

عبدالعزيز القثامي (صدى):

تعتزم الجهات الرقابية المختصة رفع حظر السفر على العامل البنجلاديشي “أمين الحق” المصاب بجلطة وشلل نصفي، وممنوع من السفر تعلى خلفية مطالبته بدفع 138 ألف ريال تكاليف علاجه بمجمع الملك فيصل.

ووجّه مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس بمعالجة وضع العامل، وتمكينه من السفر نظرا لوضعه الصحي؟

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي، إن المطالبة المالية قائمة بحق صاحب العمل استنادًا للتعليمات التي تلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي على العمالة الوافدة، وأسرهم، وتحمل تكاليف علاجهم وكافة المطالبات المالية المترتبة على ذلك.

ولفت إلى أن الشؤون القانونية ستتولى تحصيل ذلك وفقًا للنظام، مضيفًا أن صحة الطائف تعمل على مساعدة مثل هذه الحالات الإنسانية وفقًا لما يتيحه النظام.