 اعتقال 3 أشخاص أحدهما مشتبه في تخطيطه لهجوم إرهابي في رأس السنة بفرنسا

باريس (صدى):

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا مشتبه في تورطه بالتخطيط لهجوم في ليلة رأس السنة، جنوب غرب البلاد، فيما اعتقلت شخصين آخرين أحدهما يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم على الشرطة، في مداهمة أخرى في تولوز.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية، أن الرجل الذي اعتقل في منطقة كيو غربي تولوز “معروف لدى أجهزة الشرطة ويشتبه بأنه يريد تنفيذ هجوم يوم 31ديسمبر”، فيما أكد مصدر قضائي الاعتقالات وقال إنها حدثت أمس الثلاثاء وإنها متعلقة بقضيتين مختلفتين.

في السياق عززت قوات الشرطة في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، من تواجدها في المواقع السياحية بالمدن الكبرى، تحسبا لأى هجمات إرهابية، بعد حادثة الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين الأيام الماضية.