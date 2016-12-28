بالفيديو.. لحظة تلقي أشقاء اللواء الحربي العزاء هاتفيا من ولي العهد

عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد عزاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد بأشقاء اللواء وصل الله الحربي.نائب مدير المرور الذي وافته المنية مؤخرا في حادث مروري.

ويظهر الفيديو الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام وهو يتلقي أتصالا من سمو ولي العهد لتعزية أسرة نائب مدير المرور.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أجري اتصالًا هاتفيًّا بأشقاء اللواء وصل الله الحربي، الذي وافته المنية إثر حادث مروري في محافظة جدة.

وعبّر سموه في اتصاله الهاتفي عن تعازيه ومواساته لأشقاء الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبهم شكر أشقاء الفقيد ولي العهد على اللفتة الإنسانية، داعين الله ان يحفظ المملكة ورجالها من كل سوء.

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