المجلس البلدي بمحافظة الدرعية يناقش الحالة المرورية بالمحافظة

عادل الحربي (صدى):

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة الدرعية يوم امس في موقع المجلس جلسة خاصة خصصها لمناقشة الحالة المرورية بالمحافظة وذلك بحضور مدير المرور بالدرعية العقيد عبدالله الدرعان وتم خلال الإجتماع الذي جاء برئاسة الاستاذ محمد بن ناصر القريوي رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة الدرعية وحضور جميع اعضاء المجلس مناقشة الحالة المرورية بالمحافظة والحلول الكفيلة التي يرى المرور بحكم الإختصاص ان تقوم البلدية بتنفيذها بحكم دورها كجهاز تنفيذي لوجود ممثل لها بالمجلس “رئيس البلدية”كعضو معين بحكم وظيفته وخاصة في بعض التقاطعات والدوارات لتسهيل الحركة المرورية

من جانبه عبر القريوي عن شكره وتقديره لمدير شعبة مرور الدرعية على سرعة تجاوبه وتفاعله مع المجلس مؤكدا ان التناغم بين القطاعات الحكومية المدنية والأمنية في محافظة الدرعية وبين المجلس يسيران في خط واحد لخدمة وراحة المواطنين مبينا ان محافظة الدرعية وهي تفخر بماتحتويه من آثار تاريخية وعمرانية تحكي تاريخ قيام المملكة العربيةالسعودية ونشاط سياحي ادت الى ضرورة تحرك المجلس لمواجهة الحركة المتزايدة على المحافظة

هذا وقد قدم رئيس المجلس البلدي بالدرعية درع تقديري لمدير شعبة مرور الدرعية تقديرا للجهود التي يبذلها منسوبي مرور الدرعية والتعاون الملموس مع المجلس البلدي والبلدية لخدمة الصالح العام