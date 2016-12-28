الإمارات ترفع أسعار الوقود بداية من يناير المقبل

أبوظبي (صدى):

أعلنت دولة الإمارات أنه سيتم رفع أسعار الوقود، بداية من يناير المقبل وذلك فى إطار العمل على تحرير الأسعار واعتماد آلية للتسعير بناء على متوسط الأسعار العالمية.

وأصدرت وزارة البترول الإماراتية بيان أعلنت خلاله أن تحرير الأسعار يشمل مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل ليصبح سعر لتر (سوبر 98) في محطات التوزيع 1.91 درهماً (0.52 دولار) مقابل 1.8 درهماً (0.49 دولار) في ديسمبر الجاري ورفع سعر “بنزين 95” (الأكثر شعبية) إلى 1.8 درهماً (0.49 دولار) مقابل 1.69 درهماً (0.46 دولار)، ووصل سعر “بنزين 91” إلى 1.73 درهماً 0.471 دولارمقابل 1.62 درهماً (0.441 دولار(

وتضمن- البيان -أن أسعار الديزل ارتفعت بواقع 13 فلساً من 1.81 درهماً (0.492 دولار) إلى 1.94 درهماً (0.528 دولار(