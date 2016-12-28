خادم الحرمين يعزّي أسرة آل أبونقطة المتحمي

علي القحطاني (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ برقية عزاء ومواساة إلى أسرة آل أبونقطة المتحمي في وفاة الشيخ طامي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي.

وقال حفظه الله “إننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب”.

وثمن شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة الشيخ تركي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي شقيق الفقيد؛ وأبناؤه وكافة أسرة أل أبونقطة المتحمي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله مواساته وتعازيه داعين الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وهذه البلاد من كل مكروه.