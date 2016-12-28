بالصور.. السيطرة على حريق بمستودع بلاستيك فى جدة

بالصور.. السيطرة على حريق بمستودع بلاستيك فى جدة
نايف السالم (صدى):

سيطرت قوات الدفاع المدني بجدة “مساء اليوم” على حريق اندلع بمستودع لمواد البلاستيك بحى الخمرة .
كانت الأجهزة الأمنية بجدة تلقت إخطاراً يفيد بنشوب حريق بمستودع لمواد البلاستيك بحى الخمرة جنوب المحافظة .
على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتمكنت من إخمادها ومنع إمتدادها للمناطق المجاورة .
تم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .

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  1. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 411 ] 28/12/2016 في
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    لم أكن أعرف أن الشيطانات عفيفات ولكن بعد ان اطلعت على عةرك عرفت عفيفات


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