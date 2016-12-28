بالصور.. السيطرة على حريق بمستودع بلاستيك فى جدة

نايف السالم (صدى):

سيطرت قوات الدفاع المدني بجدة “مساء اليوم” على حريق اندلع بمستودع لمواد البلاستيك بحى الخمرة .

كانت الأجهزة الأمنية بجدة تلقت إخطاراً يفيد بنشوب حريق بمستودع لمواد البلاستيك بحى الخمرة جنوب المحافظة .

على الفور انتقلت قوات الدفاع المدني للسيطرة على النيران وتمكنت من إخمادها ومنع إمتدادها للمناطق المجاورة .

تم إعداد محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات .