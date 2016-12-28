الهلال يتبرع بدخل مباراة التعاون لإغاثة سوريا

محمود أحمد (صدى):

قرر مجلس إدارة نادي الهلال التبرع بدخل مباراة فريقه مع التعاون يوم السبت المقبل بالجولة 15 من دوري جميل للمحترفين علي ستاد الأمير فيصل بن فهد للحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري.

وقال نادي الهلال عبر موقعه الرسمي ان التبرع يأتي لصالح الحملة الشعبية التي امر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نظرا لما يتعرض له الشعب السوري من معاناة.

وأضاف البيان ان حملة إغاثة الشعب السوري ليست بغريبة عن الحكومة الرشيدة التي تؤكد علي الدور الكبير والموافق المشهودي للمملكة السعودي علي الصعيدين العربي والإسلامي.