اعتقال شخصاً يشتبه بعلاقته بإعتداء برلين

برلين (صدى):

أعلنت النيابة العامة الألمانية اليوم اعتقال تونسي في الاربعين من العمر يشتبه بعلاقته بأنيس العامري مرتكب عملية الدهس بشاحنة في برلين في التاسع عشر من الشهر الحالي، والتي تبنى مسؤوليتها تنظيم داعش.

وقالت النيابة الفدرالية المتخصصة في شؤون الارهاب في بيان مقتضب أن “أنيس العامري حفظ في مذكرة هاتفه المحمول رقم هذا المواطن التونسي البالغ الاربعين من العمر. وتوحي التحقيقات بأنه قد تكون له علاقة بالاعتداء”.

وتابع البيان “يبقى الانتظار للتأكد من أن هذه الشبهات ستتثبت خلال التحقيقات” مضيفاً أنه يجري العمل لتوقيف هذا الشخص قيد التحقيق.

كما جرت عملية مداهمة لمنزل المشتبه به ومحله التجاري في السادس والعشرين من ديسمبر.

وكان أنيس العامري (24 عاماً) قتل الجمعة في ميلانو على أيدي عناصر من الشرطة الايطالية بعد ثلاثة أيام على فراره إثر إرتكابه الاعتداء بالشاحنة في برلين. ووصل إلى ايطاليا عبر هولندا وفرنسا.

وتؤكد السلطات الألمانية أن هذا الشاب التونسي دهس حشداً أمام سوق للميلاد في برلين ما أدى الى مقتل 11 شخصاً.

ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان العامري قد استفاد من تعاون متواطئين معه.

واعتقل ثلاثة من أقربائه السبت في تونس بينهم إبن شقيقه الذي قال بأنه كان على اتصال بأنيس العامري عبر تطبيق مشفر.