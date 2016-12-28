ترامب يتهم أوباما بوضع “عراقيل” تعيق انتقال السلطة

واشنطن (صدى):

اتهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بإطلاق “تصريحات نارية” ووضع “عراقيل” تعيق انتقال السلطة.

وكتب قطب العقارات الذي انتخب في الثامن من نوفمبر، على تويتر “لقد بذلت أقصى ما في وسعي لتجاهل العراقيل العديدة والتصريحات النارية للرئيس أوباما. كنت اعتقد أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة. ولكن لا!”.

ولم يحدد ترامب العراقيل أو التصريحات التي يتحدث عنها.

وبعد يومين من الانتخابات، عقد الرجلان لقاء في المكتب البيضاوي لوضع حد لأشهر من حملة انتخابية قاسية، وشددا على رغبتهما في إتمام عملية انتقال السلطة بسلاسة.

والاثنين، صرح أوباما الذي يغادر منصبه في 20 يناير أنه “واثق” بفوزه لو أتيح له ان يترشح لولاية ثالثة.

من جهة أخرى، أبدى ترامب في تغريدتين على تويتر دعمه لإسرائيل بعد تبني مجلس الأمن الدولي الجمعة قراراً يدين الاستيطاني وقبل كلمة لوزير الخارجية جون كيري عن الشرق الأوسط.

وللمرة الاولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بينما كانت تساند اسرائيل في هذا الملف البالغ الحساسية. وقد سمح امتناعها عن التصويت باقرار النص.