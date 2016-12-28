قيادي حوثي : صعدة ضد تواجد الحوثي و سقوطه بات أمرا حتميا

فهمي محمد (صدى):

قال القيادي الحوثي علي البخيتي أن المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ليست معهم، مضيفاً أن سلطة الحوثيين تعيش خارج سياق العصر وواقع القرن الحالي مبينا بأن 99 % من المؤتمر الشعبي العام التابع للمخلوع غير راضين عن سلطته .

و أكد القيادي الحوثي أن أبناء تلك المناطق وأولهم صعدة مسقط رأسهم ضد سلطتهم الكهنوتة السلالية، موضحا بأنهم يحكمون بأدوات وتنظيرات ما قبل 1400 سنة، مشيرا إلى أن سقوطهم بات أمرا حتميا. .