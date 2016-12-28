أمانة الشرقية: مشروع نفق وجسر الملك عبدالله في مراحله النهائية

حمود الدهمشي (صدى):

أكد محمد الصفيان، مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية أنه لا متطلبات مالية تعيق تنفيذ مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز في محافظة الخبر، وأن العمل يسير بشكل طبيعي، والمشروع في مراحله النهائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 96 %، ولا يوجد أي معوقات تعترضه.

و اوضح الصفيان أنه تم تسليم المقاول المنفذ للمشروع 90% من مستحقاته المالية، وهي المبالغ التي يحصل عليها أي مقاول قبل تسليم المشروع، مؤكدة مضي الأمانة في متابعة تنفيذ المشروع وإلزام المقاول بتسليمه خلال 120 يوماً.