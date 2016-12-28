وزير التعليم يدشن حملة للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي

عادل الحربي (صدى):

دشن الدكتور “أحمد بن محمد العيسى” وزير التعليم، اليوم، حملة تحت شعار”دماؤنا فداء أبطالنا” بالتعاون مع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة في مدرسة الحجاز الابتدائية، للتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي، بحضور مدير عام الخدمات الطبية بالقوات المسلحة اللواء سليمان المالك .

وقال “العيسى” إن المبادرة لهذه الحملة انبثقث من المدرسة كواجب وطني نشارك من خلاله أبناء الحد الجنوبي في أداء الواجب ونحن نتطلع أن تبادر المدارس الأخرى ومؤسسات التعليم الأخرى في الجهد، مؤكدا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة وقطاع التعليم الذي يفخر بإرسال هذه الرسالة المعنوية لأبنائنا في الحد الجنوبي.