اتحاد الكرة يرد على اتهامات الشباب في عقوبة “فيفا” بمنعه من القيد

معاذ محمود (صدى):

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة، بيانا رسميا بشأن قضية الأردني طارق خطاب محترف لاعب نادي الشباب السابق، وما ترتب عليها من مع فريق الشباب من القيد.

وتضمن بيان اتحاد الكرة إن القضية صدر فيها قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد رقم (135/ص2016) وتاريخ 28/82016، وتم تسوية الموضوع مع نادي الشباب، وذلك بإيداع شيك مصدق للاعب في لجنة الاحتراف.

وبعد ذلك ورد للاتحاد خطاب من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي حول دعوى على النادي من قبل اللاعب وتم إشعار نادي الشباب بذلك بالخطاب رقم (3881) وتاريخ 1437/12/18.

وفي 1437/12/19 ورد للاتحاد خطاب نادي الشباب برقم (1/687) ، وتاريخ 1437/12/26هـ، وكذلك تم تزويد نادي الشباب بصورة من ذلك.

وأضاف مسؤلو الاتحاد في بيانهم، أنه نظراً لعدم تواصل اللاعب مع اللجنة لاستلام الشيك فقد تم تسليمه لنادي الشباب بناءً على طلب رسمي من النادي وذلك بتسليمه لمسؤول الاحتراف بالنادي على المفاهمة مع اللاعب حسب افادة النادي.

وبعد ذلك ورد للاتحاد قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي، وقام الاتحاد السعودي بتزويد نادي الشباب بالقرار بخطاب رقم 653، وتاريخ 1438/1/25هـ عن طريق البريد الالكتروني، ويوجد مايثبت استلام من قبل النادي.

ونظراً لعدم تمكن النادي خلال فترة الشهر من إثبات تحويل المبلغ للاعب فقد صدر قرار من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي بحرمان النادي من التسجيل في الفترة الشتوية القادمة.