ضبط 39 مخالفة لشروط عمل المرأة بالجوف

علي العنزي (صدى):

شنت إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف، حملة على المنشآت التجارية بالمنطقة، خلال هذا الأسبوع، أسفرت عن ضبط 39 مخالفة لقرارات تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الخاصة بها.

وقال ” نفال البقمي” مدير مكتب العمل بمدينة سكاكا، إن المواطن والمواطنة عنصران مهمان في منظومة العمل لإنجاح القرار الهادف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديات الراغبات في العمل، مؤكداً أن فرع الوزارة سيتعامل فورياً مع البلاغات، حرصاً منه على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.

ودعا البقمي أصحاب العمل لضرورة الالتزام بالأنظمة، مجدداً الدعوة لعملاء الوزارة بالإبلاغ عن مخالفات نظام العمل والقرارات الوزارية من خلال الموقع الإلكتروني ” معا للرصد ” على الرابط :https://rasd.ma3an.gov.sa/، أو الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.