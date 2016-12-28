«الحصار» يهدد حديقة حيوان رفح بالإغلاق

القدس (صدى):

قالت تقارير فلسطينية أن حديقة الحيوان الوحيدة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة مهددة بالإغلاق، ، بسبب الخسائر التي تتكبدها، جرّاء سوء الظروف الاقتصادية الصعبة في القطاع الذي يضم خمسة حدائق للحيوان “غير حكومية”، تعيش ذات الظروف.

وطالب محمد جمعة، مالك الحديقة التي تحمل اسم “حديقة حيوان رفح”، المؤسسات الدولية المعنية بالحيوانات، بالتدخل لإنقاذ نزلاء الحديقة، من خلال نقلها للعلاج والرعاية خارج قطاع غزة.

“جمعة” قال ، إنه عرض الحديقة للبيع، وإنه جاد في الخطوة، حال لم تقدم له المؤسسات الدولية المساعدة في رعاية الحيوانات.

وأضاف إنه يجد صعوبة كبيرة في توفير الطعام والعلاج اللازم للحيوانات، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحصار، والتي أدت إلى تراجع أعداد زوار الحديقة، وبالتالي انخفاض إيراداتها.

وتعتبر الحديقة، الأقدم في قطاع غزة، إذ تأسست قبل نحو 17 عاماً، وهي الأكبر من حيث أنواع وأعداد الحيوانات التي تحتويها، حيث تضم حالياً نحو 100 نوع من الطيور والحيوانات.

ومن هذه الأصناف، الأسد، اللبؤة، الضبع، القرد، النسناس، الشمبانزي، القط البري والثعلب، النعامة، الغزال، والببغاء، وغيرها من الأنواع.

وتسببت الحروب التي تعرض لها القطاع، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية إلى نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات النزيلة فيها.