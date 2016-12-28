رئيس هيئة الرياضة: هناك أندية تنتظر عقوبات من “فيفا” خلال الفترة المقبلة

معاذ محمود (صدى):
أكد الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة، إن عدد من أندية المملكة، قد تواجه عقوبات من جانب
أكد الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة، إن عدد من أندية المملكة، قد تواجه عقوبات من جانب
الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الفترة المقبلة، مؤكدا أن اتحاد الكرة، بريء من التقصير في قضية الاتحاد، الذي تقرر خصم 3 نقاط من رصيده بالدوري بقرار من الفيفا.
وأضاف الأمير عبد الله، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم لإعلان نتائج لجنة دراسة التمثيل السعودي في الاتحادات واللجان الدولية، “هناك نادٍ أو أكثر بالطريق لتلقي عقوبات انضباطية من الفيفا، وقد اطلعت عن قرب على ملف قضية نادي الاتحاد، وأجد أن اتحاد الكرة لم يقصر بالأمر”.
2 تعليقان
في الخبر الأول تقول نادي واحد وفي هذا الخبر تقول عدة انديه،معناته إنك شغال في الفيفا يا كعبول واضحه جداً،وتقول أيضاً إتحاد الكره ماقصر في قضية نادي الإتحاد وخصم النقاط الثلاث، ماذا لو كان الهلال الذي انخصمت نقاطه؟!صدقني إن تحل الإتحاد السعودي من يومها، أحمد الخميس الزعيقي ليش استقال عقب قضية نادي الاتحاد؟! واضح إن الرئيس العام للهيئة الرياضيه منقهر علشان النصر مردغ ناديه الزعيق والنصر في أسوأ حالاته وغيابات وكل شي الرجال شغال يبي يهبط النصر والإتحاد والأهلي والشباب المسألة مسألة تهبيط ماهو بس خصم نقاط واضحه وضوح الشمس في رابعة النهار.
هذا اكبر دليل ان نقاط الاتحاد خصمت بسبب خبث الهلال الدور على الأهلي أو النصر حتى ينفرد الهلال بالصدارة