رئيس هيئة الرياضة: هناك أندية تنتظر عقوبات من “فيفا” خلال الفترة المقبلة

معاذ محمود (صدى):

أكد الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة، إن عدد من أندية المملكة، قد تواجه عقوبات من جانب

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الفترة المقبلة، مؤكدا أن اتحاد الكرة، بريء من التقصير في قضية الاتحاد، الذي تقرر خصم 3 نقاط من رصيده بالدوري بقرار من الفيفا.

وأضاف الأمير عبد الله، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم لإعلان نتائج لجنة دراسة التمثيل السعودي في الاتحادات واللجان الدولية، “هناك نادٍ أو أكثر بالطريق لتلقي عقوبات انضباطية من الفيفا، وقد اطلعت عن قرب على ملف قضية نادي الاتحاد، وأجد أن اتحاد الكرة لم يقصر بالأمر”.