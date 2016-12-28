هيئة الترفيه تعلن أسماء أعضاء مجلس إدارتها

عادل الحربي (صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أحمد الخطيب أن الهيئة أحرزت تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية، وسيكون هناك المزيد العام المقبل ،مشيراً إلى مساعي الهيئة الرامية إلى العمل وتقديم باقة من الخيارات الترفيهية المتميزة للشعب السعودي والمقيمين وزوار المملكة عبر تطوير ودعم قطاع ترفيهي تصل خدماته لجميع مناطق المملكة، بالتوازي مع البرامج الطموحة لرؤية المملكة 2030.

و قال الخطيب: “بعد استلام أعضاء مجلس الإدارة مناصبهم رسمياً، ستكون خطوتنا التالية المضي في تطبيق الاستراتيجيات الكفيلة بإثراء الخدمات الترفيهية على اختلاف أشكالها مع الحفاظ على موروثنا الثقافي والاجتماعي”.

وتتضمن قائمة أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أحمد بن عقيل الخطيب: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: وزير التجارة والاستثمار، المهندس فهد بن محمد الجبير: أمين المنطقة الشرقية، المهندس محمد بن عبد اللطيف جميل: رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “عبد اللطيف جميل”، الدكتورة لمى عبدالعزيز السليمان: نائبة الرئيس وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية في جدة سابقاً، المهندس موسى بن عمران العمران: مدير عام شركة “المخابز الغربية” وعضو مجلس الإدارة المستقل في شركة “المراعي”، بندر بن محمد عسيري: رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، جو زيناس: الرئيس التنفيذي لشركة “ثينكويل”، إضافة إلى جوناثان تيترو: نائب الرئيس التنفيذي ومديرالعمليات التشغيلية في شركة “سيرك دو سوليه”.

جدير بالذكر أن أعضاء المجلس سيعقدون جلسات ربع سنوية لتباحث الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بأعمال الهيئة.