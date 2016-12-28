الخليج يوقع عقوبة مالية على شافي الدوسري

معاذ محمود (صدى):

معاذ محمود

قرر مجلس إدارة نادي الخليج، توقيع غرامة مالية على شافي الدوسري لاعب الفريق؛ لمخالفته لائحة النادي، بإجراء حوار صحفي، دون الحصول على إذن.

ورفضت إدارة الخليج، ما جاء على لسان اللاعب من إساءات ضد مسئولي الفتح (ناديه السابق)، خلال حوار مع إحدى الصحف، مشددة على احترامها لنادي الفتح، والذي تربطهما علاقة وطيدة وتعاون مثمر.

وأكدت أنها ترفض بشكل قاطع أي إساءة من لاعبيها، أو كافة منسوبي النادي، سواء للفتح أو أي ناد آخر في المملكة؛ حفاظًا على حسن العلاقة وتعزيزًا للتعاون المستمر مع الجميع.