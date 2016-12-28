إل جي تطلق قريبا مكبر صوت “عائم” في معرض أمريكي

سول (صدى):

تعتزم شركة “إل جى” الكورية الجنوبية ، الكشف عن مكبر صوت محمول جديد “عائم” خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2017 الذي تنطلق فعالياته مطلع يناير المقبل بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، دون أن تتطرق لسعره.

وقالت الشركة، إن مكبر الصوت اللاسلكي “الفاتن” يحوم في مكانه فوق محطة التحليق المرفقة ليقدم صوتًا عالي الجودة إلى جانب إحداث انطباع تام مع تصميمه اللافت للنظر، إضافة إلى منظهر المدهش، الذي يمنح الصوت متعدد الاستعمالات المستخدمين بسلاسة القدرة على تشغيل الصوتيات، والمدونات الصوتية، وغير ذلك من المحتوى الصوتي في المنزل وكذلك في الهواء الطلق.

وأضافت أن مكبر الصوت الذي يحمل رقم الطراز “بي.جي.9” PJ9، متعدد الاتجاهات بزاوية 360 درجة ويستوحي تصميمه من شفرات التوربينات، ويوفر صوت “باس” Bass عميقاً بفضل مضخم الصوت المدمج داخل محطة التحليق، كما يتميز بتقنية “المشعاع السلبي المزدوج” لإنتاج تدفق نغمات متوسطة المدى ومستويات عالية حادة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن مكبر الصوت، يخلق تأثيره البصري الأخّاذ عن طريق استخدام مغناطيسات كهربائية قوية توجد داخل محطة التحليق لإعطاء المكبر “سمة فريدة من نوعها تجعله يحوم ولا يلمس أي سطح أو سلك أثناء التشغيل”.

وعندما تبدأ طاقة البطارية، التي تدوم لمدة عشر ساعات، بالانخفاض، ينزل مكبر الصوت تلقائياً إلى محطة التحليق ويبدأ الشحن لاسلكياً بدون أي تدخل بشري أو انقطاع في المحتوى الصوتي المشغل، وهو يمتاز بدعم معيار “آي.بي.إكس.7” IPX7 الذي يجعله يتحمل الظروف البيئية أثناء تشغيله في الخارج، كما يدعم وصله بجهازين معاً عبر تقنية البلوتوث.