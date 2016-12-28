  نتنياهو يرجىء إصدار التراخيص الاستيطانية تفاديا للخلاف مع أمريكا

القدس (صدى):

أرجأ رئيس الوزاء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو” مناقشات إصدار مئات التراخيص الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، الذي كان مقررا اليوم، قبل ساعات من خطاب “جون كيري” وزير الخارجية الأمريكي، والذي سيقدم فيه الليلة رؤيته للسلام بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وقال “حنان روبين” عضو في بلدية القدس الإسرائيلية، وعضو لجنة التخطيط والبناء التي كان من المقرر أن تبحث إصدار التراخيص “أبلغنا رئيس اللجنة أنه تم سحب مناقشة إصدار التراخيص من البرنامج بطلب من رئيس الوزراء من أجل أن نتجنب خلافاً مع الحكومة الأميركية قبل خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الليلة، بحسب وكالة فرانس برس

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبني الجمعة الماضية قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتهمت إسرائيل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك اوباما بـ”التآمر” عليها في مجلس الأمن.