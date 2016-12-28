إصابة معيد في مشاجرة مع طالب بجامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أصيب معيد بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف بالحوية، بإصابات بالغة، بعد اعتداء طالب عليه، ونقل على إثرها لمستشفي الملك عبد العزيز التخصصي عن طريق الهلال الأحمر، وسُلمت الحالة لمركز شرطة الحوية لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وقال “صالح الثبيتي” المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، “نظراً لكثرة التساؤلات حول تعرض أحد المحاضرين بالجامعة لاعتداء من قبل أحد الطلاب اليوم الأربعاء، نود الإفادة بأن الجامعة تأسف لحدوث ذلك، وبعد الاطمئنان على حالة المحاضر تم إثبات الحالة وإحالتها للّجنة الخاصة المُشكلَة حديثاً والمعنية بالنظر في مثل هذه الأحداث وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت إدانته وفق الأنظمة المتبعة.

وكان الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا، بمشاجرة داخل حرم جامعة الطائف، إصيب فيها معيد باليد من أثر زجاج تحرك من موقع الحالة إلى جهةٍ غير معروفة ، والطرف الثاني به إصابة تحت العين من أثر ضربة يد.