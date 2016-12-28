المجاردة.. إشغال مواقع الإيواء السياحي 80 %

محمد بن طحيطح (صدى):

سجل مهرجان المجاردة الشتوي مؤشرات نجاح لافتة ، بعد التطوير الذي شهده في نسخته الخامسة الذي ستستمر فعالياته لمده 4 أشهر.

فبينما بلغت نسبة تشغيل مواقع الإيواء السياحي في المحافظة 80 % وفقا لما أكده رئيس بلدية

المحافظة المهندس عبد الله دلبوح ، نجح شارع الفن في جذب أنظار القادمين إلى

المحافظة .

وقال دلبوح فيما يتعلق بشارع الفن : ” تم تخصيص شارع يربط بين

حديقتين وتوفير ممشى خاص بهذه الفعالية ، شارك بها أشهر فناني المفتاحة

والمبدعين والمبدعات في مجال الرسم والتصوير الفوتوغرافي كنادي عسير ، إضافة إلى مشاركة إدارة تعليم المجاردة بمعرض للفن التشكيلي وساهم نادي ريشتي في تقديم

العديد من اللفتات الإبداعية كما تم إيجاد مرسم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة

والتربية الفكرية لرعاية هذه الفئة ” .

وأشار رئيس بلدية المجاردة إلى وجود معارض للتصوير الفوتوغرافية بحجم

120×70 للوحات ، تقدم صور لجنودنا البواسل ، وأخرى للطبيعة الخلابة في منطقة عسير ، مضيفا : ” أن هذه الفعالية فتحت للجمهور لممارسة الفن والإبداع في الهواء

الطلق واستغلال المواقع الجميلة ” ، مبينا أن هذا الإقبال سيكون له دور في

تمديد هذه الفعالية من 10 أيام إلى مده أطول .

وأبان أن فعاليات هذا العام شملت العديد من البرامج الأخرى

، من أهمها خيمة التسوق التي تضم 150 موقع لبيع المنتوجات المتعددة ، ومدينة ألعاب

وحديقة حيوان مصغرة ، ومهرجان “عسلنا أجود ” .

من جهته ، بين صاحب قرية ربوع بلادي التراثية المستضيفة لمهرجان

العسل الخامس محمد الغاوي أن المهرجان قدم لأول مرة أكبر قدر عسل في الشرق الأوسط في

أكبر قاعة عرض لهذا المنتج بالقرية التراثية ، يحتوي على 1300 كيلو ، قائلا :

” إننا نأمل أن ندخل من خلاله إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، لاسيما

وأن هذا العرض المقدم من إنتاج عسل تهامة قد جذب الزوار ولاقى إقبالا كبيرا على

مهرجان العسل الذي يضم 140 نحال قدموا أجود أنواع العسل في هذا المهرجان الذي حمل شعار “عسلنا أجود” ” .

وأضاف أن الإقبال الكبير على عسل السدر ثم السمر والمجرد ، مؤكدا أن

مهرجان العام الماضي حقق عوائد اقتصادية للنحالين ، بعد أن تم بيع 19 ألف كيلو من

العسل

بينما أشار رئيس اللجنة الفرعية السياحية بالمجاردة عبد الله الرعيني

أن المجاردة في خامس فعالياتها الشتوية حققت نتائج ملموسة في مجال استقطاب الزوار

لهذه المحافظة من خلال تنشيط البرامج السياحية التي وجه بإقامتها سمو أمير منطقة

عسير للتخلص من الموسمية ، مبينا أن هذا التوجه يحقق تطلعات الدولة في تنشيط

القطاع السياحي في المملكة وتوجيهه لدعم الاقتصاد .

أما مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير

المهندس محمد العمرة ، فقال إن السياحة الشتوية في المنطقة تشهد تطورا ملموسا في

كل عام من إدخال الفعاليات والبرامج التي تحقق العوائد الاقتصادية للمشاركين فيها ،

وتساهم في إيجاد وظائف مؤقته للشباب في هذه المحافظات ، وتدعم من مشاركة الاسر

المنتجة ، فضلا عن أنها بدأت في استيعاب الجوانب الفكرية والابداعية لا بناءها محاولة

من خلال البرامج الفنية والتشكيلية صقل هذه المواهب التي تؤدي إلى حالة تكاملية من

المنتج السياحي الذي يقتصر على البيع والشراء ، وإنما يتجاوزه إلى المجالات

الفكرية والإبداعية والفنية في حالة تلاقي بين المبدعين في المملكة وأبناء عسير

لأحداث ما تحتاجه المنطقة من حالة وعي لصناعة السياحة وتحقيق توجيهات الدولة في

دعم القطاع السياحي بالأفكار الجديدة وإرساء قواعد السياحة المتكاملة .