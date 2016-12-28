القبض على مطلقي النار في مدرسة القيرة بتثليث

محمد بن طحيطح (صدى):

إشارة لمقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها مجموعة من طلاب إحدى المدارس في حالة شجار وبحوزة أحدهم سلاح ناري ، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش أن شرطة محافظة تثليث تلقت صباح يوم الثلاثاء 1438/3/28هـ بلاغاً من مدير مدرسة القيرة الثانوية عن وجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب وإطلاق نار داخل فناء المدرسة وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث وضبط المتورطين في المشاجرة وعددهم ثمانية وايقافهم كما تم ضبط السلاح المستخدم إضافه الى 13 طلقة نارية حية

ولاتزال القضية رهن استكمال اجراءاتها النطامية