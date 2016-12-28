أمير عسير يقدم العزاء في وفاة طامي أبو نقطة المتحمي

محمد بن طحيطح (صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم بمركز طبب تعازيه ومواساته لأسرة أبو نقطة المتحمي في وفاة الشيخ طامي بن عبدالوهاب أبونقطة المتحمي .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر العزاء بمنزل أسرة الفقيد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى سابقاً الدكتور سعود بن سعيد ابو نقطة المتحمي وشيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة تركي بن عبدالوهاب أبو نقطة المتحمي وسعادة عضو مجلس الشورى الاستاذ عبدالعزيز بن سعود ابو نقطة المتحمي وسعادة محافظ محايل الاستاذ محمد بن سعود ابو نقطة المتحمي وعددٌ من أفراد أسرة الفقيد .

ودعا سموه الله – جل وعلا – أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وثمنت أسرة أبو نقطة المتحمي لسمو أمير المنطقة هذه المشاعر والمواساة وتقديمه واجب العزاء ، مؤكدين أن هذا ليس بغريبٍ على سموه , داعين الله أن يحفظ سموه من كل شر ومكروه.

حضر العزاء وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش وعدد من القيادات المدنية والعسكرية بالمنطقة .