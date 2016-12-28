استثناء الأيتام وأبناء السجين والمفقود من التسجيل الأجباري بـ” الآيبان”

طلال الغامدي (صدى):

أكد الدكتور “نايف الصبحي” وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على استمرار الوزارة في صرف المستحقات للمستفيدين الأيتام من الضمان والرعاية الاجتماعية، أقل من 18 عاما، ولأبناء أسر السجين والمتغيب أو المفقود، وكذلك لأبناء الأسر المهجرة أو المعلقة لمن دون الـ18 عاما، مستثنيا تلك الحالات من رقم الحساب البنكي “الآيبان” من عملية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين.

وأشار “الصبحي” إلى تواصل صرف هذه الحالات بالبطاقات البنكية مسبقة الدفع حتى الحصول على رقم حساب بنكي، مع السماح لهم بتحديث بياناتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو نظام الضمان بدون أن يكون رقم الحساب البنكي “الآيبان” إجباريا.

وأوضح أن هذه الاستثناءات جاءت لمراعاة ذوي الظروف الخاصة الذين قد تواجههم بعض المعوقات في عملية تحديث البيانات، مشيرا إلى أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية بصيغته الحالية سيعجل بنقل تحويل المخصصات المالية إلى الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، بهدف الحد من مشاكل البطاقات الحالية.

وأضاف “الصبحي” أن شكاوى مستفيدي الضمان قد تزايدت بسبب تأخر إصدار البطاقات والأرقام السرية الخاصة بهم، وهو ما دفع الوزارة لتحويل المعاشات الضمانية للحسابات الجارية، والبحث عن حلول بديلة، إضافة لنقل معاشات المستفيدين من حسابات الظل التي لا تحمل إي بيانات لصاحب البطاقة إلى حسابات جارية تحتوي على معلومات العميل.

وأكد أن الوزارة تسعي إلى تحويل المخصصات المالية لـ 837,072 ألف أسرة ضمانية يتبعهم 1,470,423 مليون شخص بعدد كلي يصل إلى 2,307495 مليون مستفيد من الضمان لحساباتهم البنكية الشخصية.