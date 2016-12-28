تعليم بيشة: المدرسة صرح تعليمي ولن نقبل بمساسها

محمد بن طحيطح (صدى):

إلحاقا لتصريح المتحدث الرسمي بإدارة التعليم بمحافظة بيشة ظهر أمس الثلاثاء 28/3/1438 هـ عن حدوث مشاجرة و إطلاق نار في أحدى مدارس محافظة تثليث التابعة لتعليم بيشة و أنه لم يصب أحد بفضل الله و تسلمت الجهات الأمنية للقضية و تم القبض على المتسببين .

تود إدارة التعليم أن توضح أن المدارس صروح العلم و التربية ويعمل بها قيادات مؤهلة وحملة رسالة العلم من المعلمين الذين يدمون جهودهم من أجل أبنائنا و حمايتهم . و بفضل الله تندر مثل هذه الحوادث في أرجاء المملكة كافة و التي عادة ما تكون مسبباتها من خارج أسوار المدرسة , لكن إدارات المدارس لا تملك التصرف و لا الصلاحيات خارج حدود المدرسة , و نتألم كمواطنين و كآباء و كقادة و كمعلمين لما عكسته تلك الصور و المقاطع من استهتار بحمى المدرسة و وقار التعليم و هيبة المعلمين و نتمنى أن تتظافر الجهود من جميع الجهات المعنية لحماية المواطنين في المدارس أو غيرها من استهتار البعض و جنايتهم و ستطبق إدارة التعليم بحق من يثبت عليه المخالفة من الطلاب لائحة و قواعد تنظيم السلوك من فصل أو نقل من المدرسة أو خصم من درجات السلوك و تبقى قضية حمل السلاح و التعدي على المدرسة من اختصاص الجهات الأمنية.

أما ما حصل فهو كما يبدو الى الآن نتاج مشاكل قبلية بين عدد من الطلاب انتقل أثرها للمدرسة , و حدثت مشاجرة بينهم في فسحة الافطار يوم الثلاثاء 28/3/1438 هـ . خرج بعدها أحد الطلاب المصابين من أثر المشاجرة عنوةً من المدرسة رغم محاولة المعلمين السيطرة على الوضع و عاد بعد فترة يحمل سلاحا و يركب سيارة يقودها شخص آخر هدد أحد العمال ليفتح بوابة المدرسة و بعد دخوله أطلق النار تجاه المعلمين و الطلاب لكن أحد الطلاب المتواجدين في ساحة المدرسة باغته و سحب السلاح منه و تم أخذه منه من قبل مدير المدرسة و أودع بغرفة الإدارة و سحب مخزن الرصاص منه ,ثم عاد أحد الطلاب غير الطالب الأول بمساعدة شخص آخر من خارج المدرسة و تمكنا من دخول غرفة الإدارة و قاما بالاعتداء على المتواجدين و سحب السلاح مرة أخرى و خرجوا به من إدارة المدرسة لكن عدد من المعلمين استطاعوا السيطرة عليهم مرة أخرى و سحبوا السلاح منهم و تم تسليمه للجهات الأمنية التي حضرت للمدرسة و هذا لم يظهر في المقاطع المنتشرة .

و بفضل الله لم يصب أحد رغم ما أحدثه هذا الفعل المستنكر في نفوس المعلمين و الطلاب و قد تم إبلاغ الجهات الأمنية فورا و اقتصرت الإصابات البسيطة على ما حدث أثناء المشاجرة التي وقعت في الفسحة .

وقد تمت زيارة المدرسة بعد الحادث مباشرة من قبل مدير مكتب التعليم بتثليث أ.عبدالعزيز بن فجحان القحطاني .

كما زار مدير التعليم بمحافظة بيشة أ.نايف بن سلطان الهاجري صباح اليوم الأربعاء 29/3/1438 المدرسة يرافقه مدير المتابعة و مدير الأمن و السلامة و مدير التوجيه و الإرشاد و مدير مكتب التعليم بتثليث .

و اجتمع مدير التعليم مع قائد المدرسة و زملاءه المعلمين و هنأهم بسلامتهم مؤكدا على اهتمام الوزارة و الإدارة بحماية الطلاب و المعلمين و تطبيق قواعد السلوك و متابعة الحادث مع محافظ تثليث و الجهات الأمنية وتجول مدير التعليم في الفصول و اطمئن على سير الدراسة و تحاور مع الطلاب .

كما زار مدير التعليم رئيس مركز القيرة و اجتمع معه لبحث آثار و أسباب الحادث .

و تمت في اليوم نفسه زيارة محافظ تثليث أ.سفر بن زميع و الاجتماع به لبحث قضية الاعتداء على المدرسة و بحث نتائج التحقيقات اللازمة من قبل لجان إدارة التعليم و مكتب التعليم , و ما نتج عن تحقيقات الجهات الأمنية .