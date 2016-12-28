6 مراكز لتعليم عسير في جائزة الشيخ حمدان بن راشد

محمد بن طحيطح (صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير “6” مراكز في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ، ضمن تصفيات المرحلة الثانية للجائزة ، في دورتها التاسعة عشرة على مستوى المملكة .

بدوره هنأ معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، المرشحين والمرشحات للجائزة من تعليم المنطقة ، وفريق عمل الجائزة ، متمنيا لهم التوفيق في المراحل النهائية للمسابقة .

وأوضح مدير عام التعليم بعسير الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان ، أن تعليم المنطقة حقق ” 6″ مراكز في الجائزة ، حيث ترشحت ثانوية العرين بأبها ، والمتوسطة السابعة عشرة بخميس مشيط عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية ، فيما ترشحت المعلمة نادية بنت غرم الشهري ، عن فئة المعلم المتميز ، وترشح عن فئة الطالب المتميز كلا من : الطالب نواف بن أحمد آل عياش ، والطالبة مجد حسين القحطاني ، والطالبة لمياء يحيى آل شويل .

وتمنى بدوره آل كركمان التوفيق للمرشحين والمرشحات في المرحلة القادمة ، مؤكدا أن الميدان التربوي في المنطقة يزخر بالنماذج المتميزة ، معربا عن فخره واعتزازه بالمرشحين والمرشحات الذين يمثلون الوطن في جائزة مهمة ، يتنافس فيها المرشحون على حصد جوائز التميز التعليمي.

وأضاف آل كركمان ، تتميز هذه الجائزة بالشمولية ، حيث تتنوع فروعها وأقسامها لتشمل القيادة المدرسية ، والمعلم ، والطالب ، والمدرسة ، وهذا ما يمنح التنافس عليها مهما وذا قيمة عالية .