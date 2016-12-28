بالفيديو.. امرأة تبكي أطفال سوريا بسبب كيكة ملقاة في الشارع

على القحطاني (صدى):

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهرت فيه مواطنة خلال نبشها في قطعة كيكة كبيرة ملقاة في الشارع، مقارنة حال مهدر هذه النعمة بأوضاع أطفال سوريا النابشين في التراب عن قطعة خبز تسد جوعهم.

وقالت السيدة بصوت خالطه البكاء، “”لا حول ولا قوة إلا بالله، بكيت من قلبي، كيكة كاملة، وأطفال في سوريا يدورون على الخبز في التراب ولا يجدونه”، داعية الله بألا يؤاخذنا بمثل هذه التصرفات التى تزيل النعم.

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