بالصورة ..هكذا تعيش مريم حسين بعد انفصالها عن زوجها

واشنطن (صدى):

اثار خبر انفصال الممثّلة العراقية مريم حسين عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل ضجّة كبيرة في الوسط الفنّي العربي، خصوصاً بعد أشهر قليلة على زواجهما.

وقررت حسين أن تتخطّى مرحلة الإنفصال عن زوجها،رغم حملها ونشرت صورة من زيارتها الى فلوريدا.

ونشرت مريم صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستغرام”، وهي تشاهد مباراة لكرة السلّة في ميامي، وهي ترتدي قميصاً كتب عليه: “اهدأوا، أنا أم.”

وتعرّضت لموجة من الإنتقادات اللاذعة، خصوصاً أنّها كتبت “إنّه لأمر ممتع مشاهدة MBA”، فنصحها النّاشطون بكتابة الكلمة صح وهي NBA.