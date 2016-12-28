الأمير متعب: الحرس الوطني بقطاعاته جاهز لخدمة هذا الوطن

سعيد العجل (صدى):

أبدى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني سعادته ورضاه التام بما شاهده اليوم .

جاء ذلك خلال تصريح لسموه لوسائل الإعلام عقب افتتاح سموه لمقر قرية التدريب الأمنية بخشم العان وأضاف الأمير متعب بأن سعادته تكمن بمشاركته مع زملائي وأخواني ضباط وافراد الحرس الوطني الذين شاركوا اليوم وهذا بفضل الله ثم بفضل مابناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله رحمه الله والدعم الخاص والقوي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله والذي يدعم قطاعات الحرس الوطني بشكل عام ويوليه إهتمام خاص وبهذا أتقدم بأسم جميع منسوبي الحرس الوطني لسيدى الملك سلمان بالشكر على دعمه الجزيل للحرس الوطني ,

الحرس الوطني والدفاع والداخلية كلها قطاعات واحدة وكل ماهو موجود عند الحرس الوطني فهوا تحت أمر كل القطاعات متى ما شاءت ونحن سعيدين بالتعاون معهم , واليوم الحرس الوطني تدرب على جميع فنون القتال في الجبال أو في السهول وتنوعت تلك التدريبات بين الأمن والحروب ونحن اليوم نرى إننا نقوم بواجبنا على أكمل وجه واليوم نفتتح قرية التدريب وهي الوحيدة وأتمنى أن يستفيد منها كافة القطاعات ,

وعن سوال “صدى” حول مشاركة الطيران قال سموه ما أنشأ طيران لحرس الوطني إلا للمهمات التي تطلب منه ونحن دائما جاهزين وتحت أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في أي وقت وفي أي عملية ونحن جاهزين لها , وردا على سوال “صدى” عن كلية القيادة والأركان أجاب سموه بانها سوف تكون جاهزة قريبا جدا

لدينا فروع لهذه القرية في مناطق عدة وسوف تقوم بواجبها متى ماأحتاجت القوات المسلحة وهي لتأهيل الأفراد من الحرس الوطني متى ما أحتيج لذلك ,

التجنيد الإجباري , لاأعتقد إننا بحاجة للتجنيد الإجباري ولو حطينا طلب لتجنيد 100 الف شخص لحصلنا عليه في نفس الوقت والطلب على العسكرية موجود بشكل كبير متى ماوفرت الوظايف لهم ورجال الوطن وشبابها مستعدين للتضحية لأجل الوطن ,

الحرس الوطني مكمل وجاهز لكل ما يطلب منه وحراسة المنشئات تسلتمها وزارة الداخلية مشكورة لقيوم الحرس الوطني بالتدريبات الاعمال المنوطة به.