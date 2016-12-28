عقوبات مالية تنتظر الأهلي بسبب فهد المولد

محمود أحمد (صدى):

تستعد لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم توقيع غرامات مالية علي النادي الأهلي بسبب إلقاء الجماهير بزجاجات من المياة علي فهد المولد مهاجم الاتحاد خلال لقاء الفريقين بنصف نهائي كأس ولي العهد.

وكانت جماهير الأهلي القت بمقذوفات مائية علي المولد خلال احتفاله بهدف مهاجم مصر محمود كهربا خلال اللقاء الذي انتهي لصالح الاتحاد 2/3 علي ملعب الجوهرة.

يأتي ذلك بعد ان غرمة لجنة الانضباط نادي الاتحاد 150 ألف ريال بسبب القاء الزجاجات خلال لقاء الفتح بالجولة 13 من دوري جميل للمحترفين.