امرأة هندية تطلب الطلاق بسبب ماحدث في الليلة الأولى من زواجها !

نيودلهي (صدى):

تسعى إمرأة هندية تبلغ من العمر 29 عاماً للانفصال عن زوجها ، لسبب غريب جداً وغير مقبول الى حدّ كبير في المجتمع.

وقامت السيدة بطلب الطلاق لأن زوجها يحب ارتداء الساري الهندي، ويضع من مكياجها واكسسواراتها ويرتدي فستانها في الليل، بحسب ما أشارت صحيفة “تايمز أوف انديا”.

وامدت المرأة “إنه من الليلة الأولى بعد الزواج، وزوجها يتصرف مثل المرأة؛ وأراد ارتداء الساري في تلك الليلة”، بحسب أحد كبار المستشارين في خط ساخن لمساعدة النساء تديره شرطة المدينة، ساراسواثي.

وأوضحت أن “زوجها يذهب إلى العمل وعندما يعود إلى البيت ليلا يبدأ بالتصرف كالنساء”، مشيرة إلى أنها لم تعد تتحمل، مضيفة أنه “وافق على الانفصال”.

الجدير بالذكر أن المرأة تعمل في شركة للبرمجيات في إقليم بانغلور، وعقد الزوجين قرانهما في زفاف رُتب من قبل الأهل قبل عام.