  • نشر : 2016/12/28 - 3:49 م
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  • 4 تعليق
  • منوعات

امرأة هندية تطلب الطلاق بسبب ماحدث في الليلة الأولى من زواجها !

امرأة هندية تطلب الطلاق بسبب ماحدث في الليلة الأولى من زواجها !
نيودلهي (صدى):

تسعى إمرأة هندية تبلغ من العمر 29 عاماً للانفصال عن زوجها ، لسبب غريب جداً وغير مقبول الى حدّ كبير في المجتمع.

وقامت السيدة بطلب الطلاق لأن زوجها يحب ارتداء الساري الهندي، ويضع من مكياجها واكسسواراتها ويرتدي فستانها في الليل، بحسب ما أشارت صحيفة “تايمز أوف انديا”.

وامدت المرأة “إنه من الليلة الأولى بعد الزواج، وزوجها يتصرف مثل المرأة؛ وأراد ارتداء الساري في تلك الليلة”، بحسب أحد كبار المستشارين في خط ساخن لمساعدة النساء تديره شرطة المدينة، ساراسواثي.

وأوضحت أن “زوجها يذهب إلى العمل وعندما يعود إلى البيت ليلا يبدأ بالتصرف كالنساء”، مشيرة إلى أنها لم تعد تتحمل، مضيفة أنه “وافق على الانفصال”.

الجدير بالذكر أن المرأة تعمل في شركة للبرمجيات في إقليم بانغلور، وعقد الزوجين قرانهما في زفاف رُتب من قبل الأهل قبل عام.




4 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9894 ] 28/12/2016 في
    رد
    1

    ههههههههههه وش تبي فيه حرمة مثلها

  2. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9144 ] 28/12/2016 في
    رد
    2

    ههههههههه وش عنده هذا !!

  3. محمد عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي [ عدد التعليقات: 5 ] 28/12/2016 في
    رد
    3

    شي عجيب !!؟

  4. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11315 ] 28/12/2016 في
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    4

    ههههههههه غبيه كان استغلته كان تجمع الملابس الوسخه قالت انتوسختها والله لتغسلها وانت ماتشوف الطريق حرم ليتوب


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