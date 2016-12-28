مدني الباحة يشدد على فحص السخانات الكهربائية قبل استعمالها

إبراهيم الزهراني (صدى):

أشارت مديرية الدفاع المدني بالباحة، أن استعمال السخانات الكهربائية قبل فحصها، قد يسبب الانفجار، مشددة على اتخاذ الإجراءات والإرشادات التى تطرحها، والكفيلة بتوخي الحذر للوصول إلى السلامة.

وأوضحت المديرية إلى أن الإجراءات التى يجب مراعاتها لصيانة السخانات، تتمثل في أن يتم تركيب السخان وتوصيله بالماء ثم بالكهرباء، وأن لا تزيد درجة حرارة السخان عن ٦٠ درجة مئوية، وأن يكون السخان محتوياً على جميع أجهزة الوقاية “الترموستات، منظم الحرارة ، القاطع الحراري، صمام الأمان لمبة لبيان ترمومتر قياس درجة الحرارة”، والتأكد المستمر من أن منظم الحرارة “الترموستات” يؤدي عمله بكفاءة وذلك بملاحظة انطفاء لمبية البيان وإعادة إضاءتها.

ونصحت المديرية بعد استخدام السخان حال تعرضه لخلل أو تلف، مطالبة باستدعاء الفني المختص ليتم تركيب السخان أو صيانته، ويجب أن تكون التوصيلات الكهربائية معزولة جيدا عن الماء، وأن يكون مقبس الكهرباء بعيدا عن تناثر المياه، وعلى ارتفاع كاف لمنع عبث الأطفال.

وأضافت، لتنظيف وعاء السخان من الصدأ والجير قبل فصل الشتاء يجب ملاحظة فصل التيار الكهربائي عن السخان وفتح صنابير الماء الساخن لتفريغ الماء من السخان وفك مجموعة وحدة التسخين وترك الماء ليسقط ثم القيام بعملية التنظيف وإعادة تركيب الأجزاء السابقة ثم فتح محبس الماء البارد وإعادة ملء السخان وتوصيل الكهرباء إليه مع تثبيت درجة الحرارة على ” ٦٠ درجة مئوية.