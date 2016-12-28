زلزال وسلسلة توابع تضرب ولايتي نيفادا وكاليفورنيا الأمريكيتين

واشنطن (صدى):

ضرب لزازل بقوة 5.7 درجة منطقة الحدود بين ولايتي نيفادا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، اتبعه سلسلة هزات، فيما لم ترد أي تقارير حول خسائر بشرية، أو وقوع أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن أول زلزال سجل على مسافة 29 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من بلدة هوثورن بعد منتصف الليل تلته هزة تابعة بقوة 5.7 درجة بعد أربع دقائق من الزلزال الأول في الموقع ذاته.

وأضافت الهيئة إن الزلزال الأول الذي ذكرت في البداية أن قوته 5.8 درجة كان على عمق نحو 19 كيلومترا، مشيرة إلى أن سلسلة توابع وقعت وتراوحت قوتها بين 2.7 و5.6 درجة.