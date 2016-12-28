مدني مكة ينتشل جثمان عامل آسيوي سقط داخل حفرية عميقة

نايف السالم (صدى):

انتشلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، جثمان وافد آسيوي في العقد الرابع من العمر، سقط داخل حفرية عميقة تحت الإنشاء بالقرب من الطريق الدائري الرابع مقابل إسكان بن لادن.

وقال الرائد “نايف الشريف” المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمكة، أن الإدارة تلقت بلاغا صباح اليوم، باحتجاز عامل في حفرية، وتبين بالانتقال لموقع الحادث، أنه احتجز داخل التربة المنهارة بعمق 3 أمتار، بسبب قيامه بعمل شدة خشبية بداخل الحفرية.

وأضاف “الشريف” أن الحادث اسفر عن مصرع العامل الآسيوي، وجرى استخراجه عن طريق وحدات الإنقاذ بالإدارة وتم تسليم الموقع والجثمان للجهات المختصة لإكمال اللازم.