دولة عربية تمتلك أجمل نساء الأرض !

دمشق (صدى):

تصنف المرأة السورية” على أنها ثالث أجمل امرأة في العالم بعد المجرية والبولندية لما تتمتع به من رقة ولطف”، ويعرف “السوريات بأنهن ملكات العالم” ،حسبما أشارت دراسة بريطانية .

واصدر مركز “ستارش” البريطاني للأبحاث العلمية دراسة حديثة بعنوان “أجمل نساء العالم”، معتمدا في تقييمه على عدة معايير للجمال، ومنها الرقة التي تتمتع بها والحياء في تصرفاتها”.

و اشارت الدراسة إلى أن “المرأة السورية تتمتع بالقدرة الفائقة على التفاعل مع الموضة دون أن يفقدها ذلك شيئا من أنوثتها”، لافتة إلى أن “أكبر أسباب انجذاب الرجال إليها هو حنانها الذي يمدها بطاقة حب كافية”.

وأكدت أن “المرأة السورية تلبى طلباتها دون عناء، وهي امرأة عاملة تحب العمل وتفضله كي تتساوى مع الرجل”.