الهلال ينافس جالطة سراي علي الأرجنتيني “بينتيز”

محمود أحمد (صدى):

يسعي نادي الهلال للتعاقد مع الأرجنتيني مارتن بينتيز مهاجم فريق اندبندينتي خلال فترة الانتقالات الشتوية بتوصية من رامون دياز المدير الفني للزعيم.

وقالت تقارير صحفية أرجنتينية أن اللاعب صاحب الـ22 عاما محط اهتمام نادي جالطة سراي التركي ولكن تواجد دياز مع الهلال يمنحه فرصة أكبر للحصول علي خدماته حيث سبق له وان تدرب تحت قيادته.

وتأمل إدارة الهلال حسم التعاقد مع بينتيز قبل انطلاق منافسات بطولة دوري أبطال آسيا وتعويض اللاعب تياجو الفيش الذي اقترب من الرحيل.