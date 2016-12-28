مصري يُعاشر ابنته فتضع منه انثى !

القاهرة (صدى):

وجهت فتاةٌ مصريّة تبلغ من العمر 19 عاماً الاتهامات لوالدَها بمعاشرتها جنسياً وحملها منه ووضعها مؤكدةً أنه اعتاد معاشرتها بعد أن يقوم بوضع المخدر لها في العصير.

وتعود أحداث الواقعة ؛ عندما قام والد الفتاة بأخذها عندم شعروها بمغص شديد إلى طبيب باطنة بالقرية، الذي أكد له أن ابنته تعاني من شيء في بطنها، ولا بد من الذهاب للمستشفى وعمل أشعة حيث تبين أن الفتاة حامل في شهرها الثامن.

كما أكدت التحريات أن والدة الفتاة دائمة الخلاف مع زوجها وتجلس بالأسابيع عند أهلها لسوء معاملتها ما جعل الأب ينفرد بابنته ويعاشرها جنسياً، كما أكدت التحريات أن الفتاة الابنة لها شقيق واحد.

يذكر أن وسائل إعلامٍ مصريّة تحدثت الثلاثاء عن تجرد أب مصري بمحافظة الشرقية، من كل مشاعر الإنسانية وارتكابه جريمة تهتز لها السموات والأرض بحثا عن اشباع رغباته الجنسية.

وعاشر الأب “الوحش”، بناته الثلاثة معاشرة الأزواج، واغتصبهن تحت التهديد من طفولتهن حتى أنجب من ابنته الكبرى 18 سنة، طفلا، وأجهضت في طفل آخر، وأنجب من ابنته 17 سنة، طفلا، بينما طفلته الصغرى حامل في الشهور الأخيرة.