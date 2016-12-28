ناد سعودي ينتظر عقوبات الفيفا

ناد سعودي ينتظر عقوبات الفيفا
محمود أحمد (صدى):

كشف عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة عن أن هناك ناد جديد ينتظر العقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وقال بن مساعد في تصريحات صحافية اليوم :”ملف أحد الأندية السعودية وصل للجنة التأديبية للفيفا وسيتم اصدار عقوبة بحقه قريبا”.
ويأتي ذلك بعد قرار الفيفا بخصم ثلاثة نقاط من رصيد نادي الاتحاد في جدول الدوري بسبب مستحقات اللاعب الأرجنتيني مانسو بالاضافة الي قرار حرمان نادي الشباب من قيد لاعبين جدد في قائمة بانتقالات الشتاء بسبب مستحقات اللاعب الأردني طارق خطاب.




3 تعليقات


  1. المشعفل [ عدد التعليقات: 797 ] 28/12/2016 في
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    1

    يعني أنت ورا الموضوع هاه؟ بالله انت موظف رئيس هيئه والا موظف في لجنة الإنضباط في الفيفا.

  2. ماجد 4114 [ عدد التعليقات: 32 ] 28/12/2016 في
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    2

    انا متأكد أنه فريقي النصر .. بس واضح أن سموه يتشمت جعلها بفريقك يارب

  3. خالد الكناني [ عدد التعليقات: 5 ] 28/12/2016 في
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    3

    نادي الشباب …………………….


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