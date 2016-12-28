حكومة سعد الحريري تحصل على ثقة البرلمان اللبناني بالأغلبية

بيروت (صدى):

حصلت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري اليوم، على ثقة مجلس النواب اللبناني، وذلك في اليوم الثاني من الجلسات التي خصصها البرلمان لمناقشة “البيان الوزاري” والتصويت على الثقة.

ونالت الحكومة على أغلبية أصوات أعضاء البرلمان اللبناني، في جلسة الاقتراع بـ87 صوتا من أصل 128 عضو، صوت فيها 92 نائبا بالثقة، فيما احتجب 4 وامنتع واحد عن التصويت.

وقال “سعد الحريري” قبل التصويت، أن الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس داخل مجلس النواب من أجل الوصول إلى قانون جديد للانتخاب، مشيرا أن الحكومة ستأخذ بالجزء الأكبر من ملاحظات النواب وهواجسهم التي نقلوها بالأمس”.