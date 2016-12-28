المالية تنشر وثيقة التوازن المالي للأسر المستفيدة من دعم الطاقة

على القحطاني (صدى):

نشرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني، الوثيقة التى تنص على برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد المنتجات الطاقة.

ونص البرنامج على معدل الاستهلاك الشهري الرشيد للأسرة ذات الدخل المنخفض، والمكونة من 6 أفراد، بـ”2594″ كيلو واط/ ساعة من الكهرباء، و”398″ لتر بنزين إذا كان لدى الأسرة سيارتان، إضافة إلى تغطية بدلات الاستهلاك الرشيد للأسر ذات الدخل المنخفض بالكامل، أما بالنسبة للأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، والتي تستهلك معدلات تفوق مستويات الاستهلاك الرشيد، فسيتفاقم الأثر عليهم بسبب تعديل الأسعار، ما لم يتم ترشيد استهلاكهم.