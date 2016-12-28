شقيقة قاتل السفير الروسي : عائلتي ليست متشددة وشقيقي كان يشرب الخمر

انقرة (صدى):

نفت سحر ألتنتاش الشقيقة الأكبر لمولود ألتنتاش قاتل السفير الروسي في أنقرة انتماء شقيقها لجماعة فتح الله غولن، مؤكدة أنها كان يشرب الخمر .

أكدت أنه كان من الصعب عليها مشاهدة فيديو اللحظات الأخيرة لاغتيال السفير بالكامل، قالت في حوار مع صحيفة تركية: “ما لفت انتباهي كان حركاته الغريبة لقد بدا وكأنه ينتظر الأوامر من شخص ما قبل أن يطلق النار على السفير ويرديه قتيلاً”.

وتحدثت شقيقته عن دراسته قائلة : نجح في اجتياز اختبارات الالتحاق بالحرس الجمهوري لكن عدم مرور عام على التحاقه بالشرطة كان سبباً في فقدانه فرصة الانضمام له.

قالت سحر إن عائلتها “ليست متشددة” وقالت إنهم كانوا يقضون عطلتهم دائماً في البحر وأن شقيقها مولود كان يشرب الخمر قبل أن يدخل أكاديمية الشرطة في مدينة إزمير ،مضيفة ان شقيقها لم يجبرها أخي على ارتداء الحجاب أو حتى على قراءة القرآن مؤكدة “وإن لم يصدقني البعض فليأتوا ويشاهدوا صورنا القديمة، ولكنه بدأ الصلاة خلال السنة الثانية من دخوله لكلية الشرطة”.

وتنفي سحر المعلومات التي تشير لارتباط أخيها بجماعة الداعية التركي فتح الله غولن والذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الأخيرة ، كما ان والدة القاتل زارته مرات كثيرة خلال عمله في أنقرة لكنها لم تلاحظ أي تغير في شخصيته حيث قامت بتنظيف مكتبه وأوراقه ولم تجد سوى مصحف داخل مكتبه .

واشارت سحر أنها لم تتواصل مع شقيقها كثيراً خلال عمله في العاصمة أنقرة، فلم تتصل به مرات كثيرة ولم يفعل هو أيضاً على حد تعبيرها.