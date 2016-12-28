الكلية التقنية بالنماص تعلن فتح باب التسجيل للفصل الثاني

طلال الغامدي (صدى):

فتحت الكلية التقنية بالنماص باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1437/ 1438هـ في برنامج الدبلوم الصباحي (والدبلوم التطبيقي المسائي للموظفين)؛ وذلك لقسميْ تقنية الحاسب الآلي “تخصص دعم فني”، والتقنية المكتبية “تخصص إدارة مكتبية”.

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين المهندس مبارك بن عبدالله الشهراني: “فتح باب القبول، سيبدأ يوم الأحد الموافق 19/ 3/ 1438هـ وحتى تاريخ 10/ 4/ 1438هـ”.

وأضاف يجب أن يراعي المتقدم الدقة في صحة البيانات المدخلة؛ حيث سيتم ترشيح القبول عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في استمارة القبول الإلكتروني (www.rgt.gov.sa) .