“العدل” تصدر بيانا ترد فيه على مزاعم صحيفة محلية حول تراجع أداء المحاكم

عادل الحربي (صدى):

ردت وزارة العدل في بيان لها اليوم على ما نشرته إحدى الصحف حول تراجع أداء المحاكم وتراجع أداء القضاة وتأخر إنجاز القضايا، مشددة أن ما نشرته الصحيفة ما هو إلا معلومات كاذبة وتزييف وتجاوز فج للمهنية وافتراء واضح على الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري: إن ما نشرته الصحيفة ليس إلا مغالطات وتمعناً في التدليس، مؤكداً أن التقارير التي نشرتها الصحيفة حول أداء الوزارة غير صحيحة، وأن وزارته تنشر كل مؤشرات أدائها بطريقة آلية على مدار الساعة عبر موقعها على الإنترنت.

وأضاف أن الصحيفة أغفلت أن المؤشرات العدلية تختلف بحسب وقت إنجاز المدخل، وذلك أن مؤشر الوزارة يعتمد على احتساب المعاملة من تاريخ قيدها، مبيناً أن “مؤشر القضية المقيدة عام 1435هـ تعتبر منتهية ومنجزة في العام نفسه حتى لو كان إنجازها في عام 1436 أو 1437 أو 1438 دون أن تنسب لتاريخ إنجازها بل لسنة قيدها”.

وتابع القفاري أن نسبة إنجاز المحاكم في تصاعد مستمر على الرغم من زيادة عدد القضايا سنوياً، مشيراً إلى أن نسبة القضايا في الأعوام الثلاثة الأخيرة ترواحت بين 84.9% و89.2%، وأرفق رسومات بيانية توضح تصاعد نسب الإنجاز في المحاكم خلال العامين الأخيرين.

وأضاف أن محررة الصحيفة تجاهلت أبجديات الإحصاء، ما نتج عنه ظهور مغالطات، نافياً ما زعمته المحررة بأن الوزارة حجبت مؤشرات إنجاز المحاكم من موقعها الإلكتروني، ملوحاً باتباع الأساليب النظامية في محاسبة الصحيفة على التدليس الذي قدمته لقرائها، حسب قوله.