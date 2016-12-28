بالفيديو.. الطيران العماني يفصل موظفا انشغل عن العمل بالبحث عن صورا مخلة

عمان (صدى):

وجه الرئيس التنفيذي للطيران العماني، خطابا للموظفين، أوضح فيه أن فصل موظف أحد مكاتب التأشيرات بمطار مسقط الدولي، الذي انشغل بالبحث عن صور مخلة بالأداب، استند إلى المادة 40 من قانون العمل العماني، مشيرا إلى أن ضيوف المطار يمنحوهم رواتبهم في مقابل تأديه العمل بكل تفاصيله على أكمل وجه.

وأكد الرئيس التنفيذي في خطابه، أن الطيران العماني، سمعته والعلامة التجارية له تتأثر بشكل كبير جراء هذه التصرفات التي تبدر من بعض الموظفين ممن لا يتحملون مسؤولية وظائفهم ولا يأخذونها على محمل الجد.

وكان نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لموظف أحد مكاتب مكاتب التأشيرات بمطار مسقط الدولي، انشغل عن العمل بالبحث عن صورا مخله بالأداب.

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