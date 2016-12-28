جامعة الطائف تدعو المرشحين على وظيفة “معيد” بمراجعتها لاستكمال إجراءات التعيين

عبدالعزيز القثامي (صدى):

دعت إدارة جامعة الطائف المرشحين لشغل وظيفة “معيد، مدرس لغة”، لمراجعة إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بمقر الجامعة بالحوية، بدءا من غرة جمادى الأول لاستكمال إجراءات التعيين.

وطالبت الجامعة الـ43 مرشحا ومرشحة بإحضار صورة مصدقة من المؤهلات الدراسية، وشهادة المعادلة للحاصين على المؤهل من خارج المملكة، وصورة من إثبات الهوية الوطنية “للرجال” وبطاقة العائلة “للنساء”، وصورتين شخصيتين للرجال، ويمكن التعرف على أرقام المقبولين بموقع جامعة الطائف الإلكتروني.